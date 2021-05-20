500 مرشح بالإمارات والسعودية ومصر للقب "الأبطال المجهولين" في مواجهة كورونا

المصدر: د ب أ

ترشح موظفون خليجيون وعرب لمبادرة (الأبطال المجهولين) التي تهدف لتسليط الضوء وتكريم الموظفين والإداريين العاملين بالمستشفيات والمنشآت الصحية الداعمين لخط الدفاع الأول من الكوادر الطبية والتمريضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت اللجنة المنظمة للمبادرة، التي انطلقت من دبي، بأنها تلقت ما يقرب 500 ترشيح لموظفين وإداريين وسائقي إسعاف وحراس أمن وعمال تنظيف أسهموا في التصدي لجائحة كورونا، بتقديم الدعم للكوادر الطبية ليؤدوا واجبهم لعلاج المصابين بالفيروس والحد من حالات العدوى.

ووفق اللجنة، توزع المرشحون بين الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن وعمان.

وتنظم المبادرة التطوعية شركة (أكيوميد) المتخصصة في خدمات إدارة دورة الإيرادات للقطاع الصحي بدول الخليج، بالتعاون مع جمعية الإمارات للصحة العامة، والجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية.

وقال الدكتور أيهم رفعت، مؤسس المبادرة والرئيس التنفيذي لشركة "أكيوميد": إن اللجنة المنظمة قررت تكريم 20 مرشحا ممن قدموا جهدا بطوليا واستثنائيا للتصدي للوباء، في حفل يقام يوم الأربعاء المقبل بدبي، بمشاركة مسؤولين في القطاعات الصحية وأطباء وشخصيات عامة وجمعيات صحية.

وأضاف، للصحفيين اليوم الخميس، إن لجنة تحكيم من مسؤولي الرعاية الصحية وخط الدفاع الأول تعمل على دراسة قصص المرشحين وجهودهم، لاختيار الموظفين المقرر تكريمهم في حفل ختام المبادرة.

وتابع: "المبادرة التطوعية هدفها تسليط الضوء على موظفي الدعم الطبي والإداري الذين كان لهم دور جوهري في التصدي للوباء في المستشفيات ومركبات الإسعاف وعمليات التعقيم والتأمين الصحي، بالإمارات والدول الخليجية والعربية خصوصاً في مراحل الإغلاق".

وأضاف: "هدفت المبادرة لتوجيه الشكر لكل الذين نزلوا لمقار العمل واختلطوا بالمصابين بالفيروس وعملوا في صمت لدعم موظفي الصف الأول رغم أن الخطر يحيط بهم من كل جانب، في وقت كان الجميع يلتزم المنازل للوقاية من العدوى، ليخاطروا بسلامتهم وصحتهم من أجل حماية المجتمع بمختلف فئاته، بكافة الدول العربية."

ويكمل: "هؤلاء الموظفون هم أبطال مجهولون في مواجهة الوباء، ولولا جهودهم لما تمكن الأطباء من علاج المرضى، وما تمكنت المستشفيات من تأدية رسالتها الإنسانية."

وتابع الدكتور أيهم: "تفاعل الآلاف مع المبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبر الموقع الإلكتروني، وعملت المبادرة على توثيق قصص المرشحين وتضحياتهم بالفيديو وتم إبرازها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تقديرا لجهودهم ولتتعرف المجتمعات على بطولاتهم".

ومضى مؤسس المبادرة بالقول: "هؤلاء الأبطال يستحقون التكريم، وهذا هو هدف المبادرة التطوعية، حيث يتم اختيار مرشحين منهم لينالوا جوائز مالية بقيمة 30 ألف دولار تقدمها شركة (أكيوميد) منظم المبادرة."

وأكد أيهم أن جميع المرشحين يستحقون التكريم على جهودهم في خدمة الإنسانية، وسيتم منحهم شهادات تقدير تعبيراً عن شكرنا لهم.