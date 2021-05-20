اللقاحات الصينية توفر حماية ضد سلالة كورونا المكتشفة أولا في الهند

المصدر: د ب أ

توفر اللقاحات الصينية الحالية وقاية ضد سلالة كورونا التي اكتشفت أولا في الهند، حسبما قال شاو ييمينج الباحث في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة صحفية بناء على بحث أولي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الباحث القول إن الصين قادرة على إنتاج لقاحات جديدة بسرعة إذا كانت اللقاحات الحالية غير مجدية في الحماية من أي سلالات جديدة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سوف يحضر قمة الصحة العالمية ويلقي كلمة عبر الفيديو في بكين غدا الجمعة، وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينج اليوم الخميس.

وقالت هوا إن شي تلقى دعوة من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة العشرين، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.