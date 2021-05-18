اشتراط تطعيم كورونا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة في السعودية

المصدر: واس

قررت المملكة العربية السعودية اشتراط التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من أغسطس المقبل لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن القرار يشمل دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، وأي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، واستخدام وسائل النقل العامة.

كما تقرر عودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا الصحة والتعليم على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة، واستخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.