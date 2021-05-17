لأول مرة.. بايدن يعتزم إرسال لقاحات كوفيد-19 إلى خارج أمريكا

المصدر: رويترز

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أنه سيرسل ما لا يقل عن 20 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 إلى دول أخرى بحلول نهاية يونيو، للمرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة اللقاحات المصرح بها للاستخدام المحلي.

وأوضح بايدن أنه سيرسل لقاحات فايزر/بيونتيك ومودرنا وجونسون آند جونسون، علاوة على 60 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا، كان يخطط بالفعل لإرسالها إلى دول أخرى.

وبخلاف اللقاحات الأخرى، لم يتم الترخيص لاستخدام لقاح أسترا زينيكا في الولايات المتحدة بعد.

وقال: "مثلما كانت أمريكا في الحرب العالمية الثانية ترسانة للديمقراطية، فستكون أمتنا في المعركة ضد جائحة كوفيد-19 ترسانة للقاحات".

وأشار إلى أن أي دولة أخرى في العالم لن ترسل لقاحات إلى الخارج أكثر من الولايات المتحدة.