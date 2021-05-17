سلالة كورونا الهندية لا تصيب كبار السن المطعَّمين

المصدر: رويترز

أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم، أن المؤشرات الأولية تدل على أن اللقاحات تحمي المسنين من السلالة المقلقة التي ظهرت لأول مرة في الهند، مشيراً إلى أن معظم الذين نُقلوا إلى المستشفيات مصابين بها لم يتلقوا اللقاح.

وقال هانكوك إن هناك 2323 إصابة مؤكدة بسلالة بي.1.617.2، لافتاً إلى أن العدد الأكبر من بين 19 فرداً نُقلوا إلى المستشفى في بلدة بولتون شمال غربي البلاد لم يتلقوا التطعيم.

وأضاف: "هذا يدل على أن السلالة الجديدة غير قادرة، فيما يبدو، على إصابة المجموعات الكبيرة السن والحاصلة على التطعيم، ويؤكد مرة أخرى أهمية الحصول على اللقاح".