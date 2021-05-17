إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512115.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                       إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                         585994                                   32996953

الهند                                        270284                                   24684077

البرازيل                                  434715                                   15586534

فرنسا                                    107616                                    5877787

تركيا                                       44537                                    5106862

روسيا                                 255345                                      4940245

المملكة المتحدة                     127679                                  4450777

إيطاليا                                 124156                                  4159122

إسبانيا                              79339                                      3604799

ألمانيا                               86110                                       3595204.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                       عدد الوفيات                  عدد الإصابات

25 - العراق                              15930                            1136917

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                              9226                            723069

39 - الإمارات                           1629                               544931

40 - لبنان                               7586                               535181

41 - المغرب                         9098                               514817

44 - السعودية                    7147                                   432269.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الهند،
  • الولايات المتّحدة،
  • الصين
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