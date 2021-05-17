إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512115.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 585994 32996953

الهند 270284 24684077

البرازيل 434715 15586534

فرنسا 107616 5877787

تركيا 44537 5106862

روسيا 255345 4940245

المملكة المتحدة 127679 4450777

إيطاليا 124156 4159122

إسبانيا 79339 3604799

ألمانيا 86110 3595204.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 15930 1136917

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9226 723069

39 - الإمارات 1629 544931

40 - لبنان 7586 535181

41 - المغرب 9098 514817

44 - السعودية 7147 432269.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.