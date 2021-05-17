مصر تسجل 1201 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 58 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 901 شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 181 ألفا و 478 حالة حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد بلغ 245 ألفا و 721 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14327 حالة وفاة.