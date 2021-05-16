سنغافورة تغلق معظم المدارس في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

المصدر: د ب أ

تعتزم سنغافورة إغلاق المدارس العامة هذا الأسبوع، حيث تمثل حالات الاصابة بفيروس كورونا التي لم يتم تحديد مصدرها أكبر تحد لجهود المدينة للتغلب على جائحة كورونا منذ العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وزارة التعليم قالت في بيان اليوم الأحد إن جميع المؤسسات التعليمية ستتحول إلى التعليم عن بعد من 19 مايو الجاري حتى نهاية الفصل الدراسي في 28 مايو.

وسوف تستمر دور رعاية الأطفال في تقديم خدماتها لدعم الأباء والأمهات الذين يتعين عليهم الذهاب للعمل.

وقال وزير التعليم شان شونج سينج " بعض هذه التحورات شديدة العدوى ويبدو أنها تهاجم الأطفال الأصغر سنا".

وأضاف" علينا أن نحد من تحركاتنا وتعاملاتنا خلال الأيام المقبل".

وقد سجلت سنغافورة 38 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا اليوم، فيما تعد الأعلى منذ أكثر من عام.

وقد عادت سنغافورة اليوم لتطبيق إجراءات مشابهة لإجراءات الاغلاق التي فرضتها العام الماضي.

فقد حظرت الحكومة تناول الطعام في المطاعم المغلقة وقيدت التجمعات بشخصين فقط.