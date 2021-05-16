بعد 6 أشهر من الحظر.. بولندا تسمح بتناول الطعام في الهواء الطلق

المصدر: د ب أ

تعتزم بولندا السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق مرة أخرى بعد أكثر من ستة أشهر من الحظر بسبب كورونا، لكن سيُسمح للعملاء بحجز طاولة تفصلها طاولة فارغة عن الطاولة الأخرى المحجوزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البولندية "باب" أمس.

واحتفل الناس في العديد من المدن الكبيرة طوال الليل بإعادة فتح المساحات الخارجية للمطاعم.

ومع الطقس المشمس، امتلأت شرفات المقاهي مرة أخرى خلال النهار.

ولم يعد من الواجب على الناس ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة إذا كان بإمكانهم الابتعاد عن الأشخاص الآخرين بمسافة لا تقل عن 5ر1 متر في الأماكن العامة.

وفي الوقت نفسه، يستمر العمل باستخدام الكمامات داخل الحافلات والقطارات والمتاجر ومعظم المباني العامة.

وشدد متحدث باسم وزارة الصحة على أنه "يجب أن نحمل كمامة دائماً معنا في حالة دخولنا إلى الأماكن المغلقة".

وأبلغت السلطات، أمس، عن 2896 إصابة جديدة بفيروس كورونا و298 وفاة خلال 24 ساعة.

وتوفي أكثر من 71600 شخص في بولندا بسبب كوفيد-19 منذ بدء الجائحة، ويبلغ عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي نحو 38 مليون نسمة.

ووفقاً للأرقام الحالية، فإن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام - عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الماضي - يبلغ نحو 65 شخصاً.