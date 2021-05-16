إصابات كورونا العالمية تتجاوز 162.12 مليوناً

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 162.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و501505.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 585528 32968349 الهند 266207 24372907 البرازيل 432628 15519525 فرنسا 107535 5863839 تركيا 44537 5106862 روسيا 254954 4931691 المملكة المتحدة 127675 4448851 إيطاليا 124063 4153374 إسبانيا 79339 3604799 ألمانيا 86044 3587594.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 25 - العراق 15930 1136917 34 - الأردن 9226 723069 39 - الإمارات 1629 544931 40 - لبنان 7586 535181 41 - المغرب 9098 514817 42 - السعودية 7147 432269.