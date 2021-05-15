الصحة العالمية تحذر.. العام الثاني لجائحة كورونا قد يكون أكثر فتكا

المصدر: رويترز

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العام الثاني لجائحة كورونا قد يكون أسوا من العام الأول.

وفي جنيف، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن العام الثاني للجائحة قد يكون أكثر فتكا من العام الأول وأن الهند تعد مبعث قلق كبير.

وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت أمس الجمعة بعد أن دق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقوس الخطر بخصوص الانتشار السريع للمرض في الريف مترامي الأطراف.

وسجلت الهند زيادة طفيفة في العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم السبت لكن الوفيات ظلت قريبة من حاجز أربعة آلاف.

وأعلنت الهند على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية عن 326098 إصابة جديدة بالفيروس، في أقل زيادة بالبلاد منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24.37 مليون إصابة في حين سجلت 3890 وفاة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف وفاة خلال الأسبوع المنصرم. ويبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات فيها 266207.