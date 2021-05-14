ألمانيا تعيد تصنيف بريطانيا منطقة خطر بسبب سلالة كورونا الهندية

المصدر: د ب أ

أعادت الحكومة الألمانية تصنيف بريطانيا منطقة خطرة فيما يتعلق بعدوى فيروس كورونا اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات فيها.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم، على موقعه الإلكتروني، إن السبب في ذلك هو "ظهور سلالة الفيروس" التي ظهرت لأول مرة في الهند ولو بصورة محدودة على الأقل في بريطانيا.

وأدت هذه السلالة المصنفة برقم بي 1. 617. 2. إلى ظهور أعداد هائلة من الإصابات في الهند.

وأضاف المعهد أن الدولتين المجاورتين للهند، وهما سريلانكا ونيبال، سيتم رفع تصنيف الخطر فيهما من جانب ألمانيا يوم الأحد المقبل إلى مستوى أعلى: فسريلانكا ستصنف منطقة خطورة، ونيبال ستصنف منطقة سلالات متجددة، وهذا أعلى مستوى من المخاطر، حيث يتم تطبيق قيود واسعة النطاق على السفر إليها.

وسيتم شطب اسم جزر الكناري من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا، وهي منطقة شهيرة ومحببة تماماً لقضاء العطلات بالنسبة إلى الألمان.