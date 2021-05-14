إنجلترا تنهي الإغلاق تدريجيا وتراقب سلالة كورونا الهندية

المصدر: رويترز

ذكر ناظم الزهاوي، الوزير المسؤول عن اللقاحات اليوم الجمعة أن إنجلترا ستمضي قدما في خطتها لرفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 تدريجيا.

وقال إنه على الرغم من القلق بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في الهند فإن السلطات ترى أن اللقاحات فعالة.

وأضاف الزهاوي أن هناك مخاوف من وجود السلالة الهندية في بعض أنحاء إنجلترا، لكن لا توجد أدلة على أن السلالة ‭‭B.1617.2‬‬ لها تأثير أشد على البشر أو أنها لا تتأثر باللقاحات.

وقال "خارطة الطريق بدءا من يوم الاثنين لا تزال سارية لأن عمليات التطعيم مستمرة مما يبقى الناس بعيدا عن المستشفيات ويقيهم الإصابة بالفيروس".