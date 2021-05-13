ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء تزوير بطاقات تطعيم كورونا

المصدر: د ب أ

أعربت سلطات الأمن في ألمانيا عن قلقها إزاء إمكانية تزوير بطاقات تطعيم كورونا وذلك نظرا للتسهيلات المقرر منحها لمن تناولوا جرعتي التطعيم، والمتعافين.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد المحققين الجنائيين الألمان (بي دي كيه)، زباستيان فيدلر، إن " المشكلة قائمة اليوم وستظل لفترة طويلة نظرا لأن التطعيم الكامل ضد كورونا مرتبط بالتحرر من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية أو بمنح مزايا على نحو متزايد في الخروج والدخول من البلاد وإليها".

ورأى فيدلر أن مستخدمي بطاقات التطعيم المزورة يمكن أن يكونوا من رافضي التطعيم في الداخل أو ربما هم أشخاص يريدون دخول البلاد أو الخروج منها، والتهرب من القيود المتعلقة بالحجر.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس نقابة الشرطة الألمانية، راينر فينت، عن اعتقاده بأن بطاقات التطعيم هي أبعد ما تكون عن الأمان ضد التزوير، وقال في تصريحات لصحيفة "نويه اوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الخميس:" بالنسبة للشرطة فإن من الصعب للغاية اكتشاف التزوير على الورق إلا إذا كان غير متقن للغاية".