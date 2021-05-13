أستراليا تحصل على 25 مليون جرعة من لقاح "موديرنا"

المصدر: د ب أ

حصلت أستراليا على 25 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي تنتجه شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون فى بيان صدر في كانبرا اليوم الخميس إن الحكومة حصلت على الجرعات "لزيادة تنويع محفظة لقاحاتنا وكذلك توفير فرص الحصول على لقاح معزز أو متغير إذا لزم الأمر في المستقبل".

ولا يزال استخدام لقاح موديرنا بحاجة إلى الموافقة عليه كلقاح آمن وفعال من قبل إدارة السلع العلاجية، وهي الهيئة التنظيمية الأسترالية.

ومن المقرر أن يتلقى الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 50 عاما لقاح موديرنا، وفقا لوسائل إعلام محلية.