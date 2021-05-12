سويسرا تعتزم تخفيف القيود بعد تراجع إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

تعتزم سويسرا تخفيف القيود المفروضة على تناول الوجبات في الأماكن المغلقة بالمطاعم وعلى التجمعات العامة بعد تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة اليوم الأربعاء إن المطاعم تستطيع استقبال الزبائن داخلها مجددا اعتبارا من 31 مايو، كما ستستقبل المسارح المزيد من الجمهور.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن يوم 26 مايو الجاري، بعد بحث البيانات الواردة من الكانتونات، أو الولايات، وسيعتمد القرار على كيفية تطور حالات العدوى بكوفيد- 19.

وتم فرض قيود التباعد الاجتماعي في سويسرا بأسلوب أكثر تساهلا مما عليه الحال في ألمانيا أو فرنسا المجاورتين.

وعلى عكس توقعات العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة في برن، انخفضت الإصابات الجديدة منذ إعادة فتح المطاعم في الأماكن المفتوحة، والصالات الرياضية في 19 أبريل.