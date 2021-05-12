استمرار ارتفاع إصابات كورونا اليومية في مصر

المصدر: د ب أ

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في مصر، حيث تم تسجيل 1180 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضة، فضلا عن 61 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 239 ألفا و740 حالة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 14033.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 801 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 178241 شخصا.