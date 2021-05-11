مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                             582085                              32780802

الهند                                              246116                               22662575

البرازيل                                        422340                               15184790

فرنسا                                          106392                                   5777087

تركيا                                            43029                                   5031332

روسيا                                       253121                                      4888727

المملكة المتحدة                      127605                                      4434860

إيطاليا                                  122833                                        4111210

إسبانيا                                  78792                                         3567408

ألمانيا                                  85148                                            3522818.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                       عدد الوفيات                       عدد الإصابات

25 - العراق                           15771                                   1112725

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                          9092                                       719976

39 - لبنان                             7486                                     532839

40 - الإمارات                        1613                                     536017

41 - المغرب                          9072                                   513864

42 - السعودية                        7072                                  427122.

 * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • فيروس كورونا ،
  • الهند،
  • الولايات المتحدة،
  • الصين
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