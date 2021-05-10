مصر تسجل 1138 إصابة جديدة بكورونا و59 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 400 شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176 ألفا و 763 حالة حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 237 ألفا و 410 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13904 حالات وفاة.