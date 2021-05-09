مصر تعلن تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد اليوم الأحد الانتهاء من تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ مليونين و400 ألف.

ونقلت "بوابة أخبار اليوم" على موقعها الإلكتروني اليوم عن مجاهد قوله إن عدد جرعات لقاحات كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 2 ونصف مليون جرعة، مؤكداً أن غير المصريين يعاملون نفس معاملة المصريين في تلقي اللقاحات بالمجان.

وكانت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، قد أعلنت استقبال 7ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والواردة من "كوفاكس" خلال الأسبوع الجاري، ويلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجاري.

وقالت وزيرة الصحة إنه من المنتظر استقبال مليون جرعة من لقاح "سينو فارم" الصيني، على شحنتين خلال الشهر الجاري أيضا.