رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في اليابان

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد أن عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض حادة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1144 شخصا، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفشي المزيد من السلالات المعدية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الرقم القياسي السابق كان 1131 مريضا، والذي تم تسجيله يوم الجمعة، عندما قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الحالية التي تشمل طوكيو ومنطقة أوساكا الكبرى حتى 31 مايو وتوسيع الإجراء ليشمل مقاطعتي إيتشي وفوكوكا.

وتواجه اليابان الآن موجة رابعة من تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 7 آلاف حالة في يوم واحد لأول مرة منذ منتصف كانون ثان/يناير أمس السبت وتم تسجيل عدد قياسي من الإصابات في 15 من مقاطعات اليابان البالغ عددها 47 مقاطعة.

وتمثل أحدث حصيلة للحالات الحرجة من مرضى كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا زيادة قدرها 13 شخصا عنها قبل يوم واحد، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وبموجب حالة الطوارئ، تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة منذ أواخر أبريل للحد من تزايد الإصابات. وتشمل الإجراءات مطالبة المطاعم بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية، وإغلاق مرافق التسوق الكبيرة، وعدم حضور جمهور في الفعاليات الكبرى.