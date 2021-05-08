باكستان تتلقى أول شحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

المصدر: د ب أ

تلقت باكستان اليوم السبت أول شحنة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا، حيث تسعى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة لتأمين المزيد من الإمدادات وسط موجة ثالثة من الوباء.

وقال رانا صفدر، مسؤول كبير بوزارة الصحة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الشحنة الأولى التي تضم أكثر من 2ر1 مليون جرعة من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا وصلت إلى إسلام أباد.

وحصلت باكستان على 17 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية. كان من المتوقع تسليم أول شحنة من اللقاح في شهر مارس، لكنها تأخرت بسبب الحظر الهندي على تصدير اللقاح.

من جهة أخرى، بدأت باكستان في إعطاء جرعة واحدة من لقاح كانسينو الصيني.ومن المتوقع أن يكون اللقاح متاحا للاستخدام بحلول نهاية هذا الشهر.

وتستخدم الدولة الواقعة في جنوب آسيا حاليا لقاحي سينوفارم وكانسينو الصينيين، كما سمحت بالبيع التجاري للقاحات المضادة لمرض كوفيد -19الذي يسببه فيروس كورونا.

وبعد بعض التردد، يسجل عشرات الآلاف من الأشخاص أنفسهم كل يوم للتطعيم بعد الحملات والتحذيرات لتشجيع الناس على التطعيم ضد كوفيد-19.

وتم تطعيم ما لا يقل عن 3ر3 مليون شخص حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن 4109 إصابات جديدة بالفيروس و120 حالة وفاة ذات صلة. وسجلت باكستان حتى الآن 854 ألف و240حالة إصابة و18 ألف و797حالة وفاة إجمالا.

وتم فرض إغلاق في البلاد حتى 16 مايو الجاري خلال عطلة عيد الفطر لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتم بالفعل خفض الرحلات الجوية القادمة لباكستان بنسبة 80 في المئة، وتم حظر وسائل النقل العام خلال العطلات وشمل حظر التجول الوجهات السياحية.