هيئة الأدوية الأوروبية تراجع علاجا جديدا لكورونا

المصدر: د ب أ

أطلقت وكالة الأدوية الأوروبية عملية مراجعة لعقار لمعالجة مرضى كوفيد-19.

وأعلنت الوكالة في أمستردام اليوم الجمعة أنه سوف يتم تقييم نتائج دراسة عقار الأجسام المضادة "سوتروفيماب" بموجب إجراء مراجعة الطرح السريع.

والعقار من إنتاج شركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية، بالتعاون مع فير بيوتكنولوجي الأمريكية.

وبحسب وكالة الأدوية الأوروبية، تشير نتائج الدراسات الأولية إلى أن العقار يمكن أن يمنع نوبة حادة من مرض كوفيد-19 وبالتالي عدم نقل المريض إلى المستشفى وأيضا الوفاة.

إلا أنه نظرا لأن هيئة الأدوية الأوروبية لم تتلق جميع البيانات الخاصة بالعقار، فليس من الممكن بعد تقييم الفوائد والمخاطر. ولم يتضح كم من الوقت ستستغرقه عملية المراجعة.

وفي خضم عملية مراجعة الطرح، يتم تقييم البيانات حتى قبل انتهاء الدراسات، وقد تم تقديم طلب للحصول على إجازة التسويق بالفعل.

ويراجع خبراء الهيئة الأوروبية بالفعل ثلاثة عقارات للأجسام المضادة ضد كوفيد-19. وحتى الآن ريمدسيفير هو العقار الوحيد الذي وافقت عليه الوكالة لعلاج كوفيد-19.