اليابان تسعى لتمديد حالة الطوارىء حتى 31 الجاري

المصدر: رويترز

قال وزير الاقتصاد الياباني اليوم الجمعة إن حكومة بلاده ستسعى لتمديد حالة الطوارئ السارية حاليا في طوكيو وثلاث مناطق أخرى حتى نهاية مايو، في إطار الجهود الرامية لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير ياسوتوشي نيشيمورا أن تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوغو سيكون حتى 31 من مايو.

كان نيشيمورا يتحدث في بداية اجتماع للجنة خبراء لبحث الإجراءات المقترحة، والتي من المتوقع إقرارها رسميا اليوم الجمعة.

وسينتهي تمديد حالة الطوارئ قبل أقل من شهرين على الموعد المنتظر لأولمبياد طوكيو، ومن شأنه أيضا أن يعزز الشكوك حول قدرة العاصمة اليابانية على استضافة دورة الألعاب الأولمبية.

كانت اليابان تأمل أن يؤدي فرض حالة الطوارئ لفترة "قصيرة" إلى احتواء موجة رابعة من الإصابات، لكن نيشيمورا قال إن عدد حالات الإصابة في طوكيو وأوساكا لا يزال عند مستوى مرتفع.