الكويت تسجل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء الخميس تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 281 ألفا و772حالة.

وتم تسجيل 11 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1621.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 199 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1436 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت من الفيروس في البلاد إلى 265 ألفا و530 حالة.