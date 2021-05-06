إغلاق 9 مساجد في السعودية بسبب تفشي كورونا

المصدر: واس

أغلقت المملكة العربية السعودية 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين صفوف المصلين.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية أن مجموع ما أغلق من المساجد خلال 89 يوماً 1056 وصل إلى مسجداً، وفتح 1037 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وأكدت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة في مكة المكرمة، واثنان في القصيم، ومسجد في كل من جازان والمنطقة الشرقية والباحة، مشيرة إلى إعادة فتح 12 مسجداً، ثلاثة منها في كل من الباحة والجوف، واثنان في كل من الرياض ومكة المكرمة، ومسجد في كل من القصيم وجازان، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية التي شملت التعقيم والصيانة.