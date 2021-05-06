بوتين: التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكورونا فكرة تستحق الدراسة

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) فكرة تستحق الدراسة وإنه منفتح على الفكرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء انترفاكس، مشيرا إلى أن " الجائحة تعد حالة طارئة " .

وأعلن بوتين أن روسيا ابتكرت أيضا نسخة "خفيفة" من "سبوتنيك في" من جرعة واحدة هي "سبوتنيك لايت" وهي متاحة الآن في البلاد.، وأظهرت هذه النسخة كفاءة بنسبة 80 % تقريبا، بحسب صندوق الاستثمار

وقال الصندوق إنه تمت الموافقة على اللقاح في أكثر من 60 دولة، يبلغ تعداد سكانها جميعا 2ر3 مليارات نسمة.

وقال الصندوق إن معدل فعالية لقاح"سبوتنيك لايت"، البالغة 4ر79 % ، تستند إلى تحليل لبيانات من الواقع بدلا من تجربة سريرية معيارية، ومن المتوقع صدور نتائج مؤقتة من دراسة في المرحلة الأخيرة أواخر الشهر الجاري.

وتابع صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن الدراسات في المرحلة المبكرة والمتوسطة لم تظهر أي نتائج عكسية خطيرة.

وقال الصندوق إن" سبوتنيك لايت يقلل بشكل ملحوظ احتمالية الحالات الشديدة التي تستوجب تلقي العلاج بالمستشفى".

كانت هناك حالة من الشك المبدئي عندما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في أغسطس الماضي أن روسيا أجازت استخدام أول لقاح في العالم مضاد لكوفيد-19 حتى قبل أن يكمل تجارب السلامة.

وفي حين قال الصندوق إن أكثر من عشرين مليون شخص على مستوى العالم تلقوا جرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك في"، فإن روسيا تواجه صعوبة في إقناع مواطنيها بتلقي التطعيم. ولم يتلق سوى 8 % من السكان الجرعة الأولى وسط مخاوف من زيادة موجة الإصابات.