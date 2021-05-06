كوريا شمالية تحذر رعاياها من انتقال كورونا عبر "أجسام غريبة" في الهواء

المصدر: يونهاب

حثت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية المواطنين على البقاء في حالة حذر من التعرض لعدوى كورونا عبر "أجسام غريبة" تطفو في الهواء، بعد أيام من إطلاق النظام بيانا شديد اللهجة ضد المنشورات الدعائية التي ترسل من كوريا الجنوبية.

وقد صرحت جماعة نشطاء تضم منشقين من كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بأنها أطلقت نحو 500 ألف منشور دعائي إلى الشمال، عبر بالونات ضخمة، على الرغم من الحظر الذي فرض مؤخرا على مثل هذه الأنشطة.

وأصدرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بيانا الأحد الماضي، انتقدت فيه سيئول بشدة على فشلها في إيقاف المنشورات، ووصفت الأمر بـ"استفزاز لا يطاق" وحذرت من "إجراء مماثل" لم تحدده.

واليوم الخميس، قالت جريدة رودونغ شينمون الرسمية إن هناك أجساما غريبة تطفو في الهواء قد تكون حاملة لفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أنه "حتى إذا صادفنا أجساما غريبة تطفو في الهواء، علينا اعتبارها طريقة محتملة لنقل الفيروس الخبيث وليست مجرد ظاهرة طبيعية"، وحثت الناس على "التفكير قبل التحرك"، وفقا للإرشادات الوطنية لمكافحة كورونا.

كما حثت الصحيفة المواطنين على تشديد مجهودات مكافحة الفيروس مشددة على أن اللقاحات ليست فعالة في منع تفشي انتشار السلالات المتحورة من الفيروس في البلاد الأخرى.

ومن المتوقع أن تُزود كوريا الشمالية بـ1.7 مليون جرعة لقاح بحلول مايو من خلال برنامج كوفاكس، بيد أنه على ما يبدو ستتأجل عملية التسليم.

وتدعي كوريا الشمالية أنها خالية من الفيروس تماما ولكنها اتخذت إجراءات سريعة وتدابير صارمة ضد الفيروس، بما يشمل فرض قيود صارمة على الحدود منذ مطلع العام الماضي.