أمريكا تدعم تعليق براءات الاختراع الخاصة بلقاحات كورونا

المصدر: د ب أ

قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، اليوم الأربعاء إن حكومة بلادها تدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكوفيد -19 من أجل مكافحة الوباء بشكل أكثر فعالية.

وأوضحت تاي إن الولايات المتحدة تدعم حماية الملكية الفكرية، لكن "هذه الأوقات والظروف غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية".

وقالت تاي إن الولايات المتحدة ستعمل مع منظمة التجارة العالمية من أجل التوصل إلى اتفاق حول هذا الشأن.

وأشارت إلى أن هذا قد يستغرق بعض الوقت، بالنظر إلى مبدأ توافق الآراء وتعقيد القضية.

وأضافت تاي أن هدف واشنطن هو توفير أكبر عدد من اللقاحات الآمنة والفعالة لأكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن أكثر من 100 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ترغب في تعليق براءات الاختراع الخاصة باللقاحات لتمكين المزيد من الشركات من إنتاج اللقاحات في المزيد من البلدان.

ومع ذلك، عرقلت بعض البلدان التي لديها شركات قوية لإنتاج الأدوية، وممثلو الشركات، الخطة التي أطلقتها جنوب إفريقيا والهند.