إغلاق 17 مسجداً في السعودية بسبب تفشي كورونا

المصدر: واس

أغلقت المملكة العربية السعودية 17 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 17 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين صفوف المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم، أن مجموع ما أُغلِق من المساجد خلال 88 يوماً وصل إلى 1047 مسجداً، فُتِحَ 1025 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة في الرياض ومكة المكرمة، وثلاثة في المنطقة الشرقية، وثلاثة في عسير، ومسجد في الباحة.

وأشارت إلى إعادة فتح 24 مسجداً، تسعة منها في مكة المكرمة، وخمسة في الرياض، وثلاثة في الجوف، وثلاثة في حائل، ومسجد في كل من عسير والمنطقة الشرقية وتبوك وجازان، بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.