مصر تتلقى 4.9 مليون جرعة جديدة من لقاحات كورونا

المصدر: رويترز

قالت مصر اليوم الأربعاء إنها ستتسلم 4.9 مليون جرعة جديدة من أنواع لقاحات مختلفة مضادة لمرض كوفيد-19 في مايو.

وذكر مجلس الوزراء في بيان أن أول شحنة من هذه الكمية وحجمها 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل الأسبوع المقبل في إطار آلية كوفاكس العالمية.

وأسس التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية آلية كوفاكس لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وقال مجلس الوزراء إن مصر ستتسلم شحنة مكونة من 1.7 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا بحلول نهاية مايو ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تصل على شحنتين و500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

وشهد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر زيادة مطردة في الأسابيع الماضية، وحذر المسؤولون من زيادة انتشار العدوى بسبب تجمع الأسر خلال شهر رمضان.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 1090 إصابة و60 وفاة جديدة بالمرض أمس الثلاثاء.