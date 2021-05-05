باكستان تغلق حدودها البرية مع إيران وأفغانستان

المصدر: د ب أ

أغلقت باكستان اليوم الأربعاء حدودها البرية مع إيران وأفغانستان، بسبب مخاوف متعلقة بانتقال طفرات جديدة من فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

وقالت مصادر حدودية "تم إغلاق الطرق المؤدية إلى الحدود بشكل كامل".

وكانت باكستان قد أعلنت يوم الأحد الماضي مراجعة سياستها بشأن إدارة حدودها البرية مع إيران وأفغانستان المجاورتين.

وبناء على توصيات المركز الوطني للقيادة والعمليات اتخذت السلطات المختصة القرار لوقف انتقال طفرات جديدة من فيروس كورونا المستجد من الدولتين المجاورتين، بمراجعة سياسة إدارة الحدود البرية.

ودخلت السياسة المنقحة بشأن إدارة الحدود حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة الماضية.

وستبقى السياسة الجديدة للحدود سارية حتى منتصف ليلة 19 و20 مايو، طبقا للمركز.