إغلاق مستشفى كبير في فيتنام بعد إصابة طاقم العمل بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أغلقت السلطات في العاصمة الفيتنامية هانوي مستشفى كبير عقب إصابة أفراد من طاقم العمل و مرضى بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

وأغلقت مستشفى الأمراض الاستوائية الوطنية، المسؤولة عن التعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا بشمال فيتنام منذ بدء الجائحة، أبوابها أمام المرضى الجدد ابتداء من اليوم، وستظل معلقة حتى 19 مايو الجاري على الأقل.

وسيخضع كل من أفراد طاقم العمل بالمستشفى لاختبار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم إن المستشفى أجرى حتى الآن اختبارات لـ 827 شخصا بالمستشفى. أظهرت النتائج حتى الآن إصابة ما لايقل عن 14 شخصا بالفيروس، بينهم اثنان من العاملين وثمانية مرضى وأربعة من أفراد أسرة واحدة.

وقد أغلقت السلطات مدارس وحانات في هانوي وعدة أقاليم منذ أمس الثلاثاء في الوقت الذي تواجه في فيتنام أول موجة إصابات بعدوى محلية منذ أكثر من شهر.

وقد أكدت فيتنام تسجيل حالات عدوى محلية في مدن هانوي وهو شي مينه بالإضافة إلى أقاليم ها نام وفينه فوك وين وباي وهونج وين بشمال البلاد.

وترتبط الحالات بشخص / 27 عاما/ عاد لفيتنام قادما من اليابان في السابع من نيسان/أبريل الماضي، وخبير صيني دخل البلاد لأغراض عمل، حيث ثبت إصابتهما بفيروس كورونا عقب انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين.

وقد سجلت فيتنام رسميا 2996 حالة إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا.

