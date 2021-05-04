إصابات كورونا العالمية تتجاوز 153 مليوناً والوفيات أكثر من 3 ملايين
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 153.02 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و344235.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 577329 32491117
الهند 218959 19925604
البرازيل 407639 14754910
فرنسا 104848 5652247
تركيا 41191 4900121
روسيا 250336 4831744
المملكة المتحدة 127540 4420201
إيطاليا 121177 4044767
إسبانيا 78216 3524077
ألمانيا 83207 3420343.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 15566 1079998
34 - الأردن 8925 714173
39 - لبنان 7345 528457
40 - الإمارات 1596 525567
41 - المغرب 9032 511912
42 - السعودية 6992 420301.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.