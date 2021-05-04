إصابات كورونا العالمية تتجاوز 153 مليوناً والوفيات أكثر من 3 ملايين

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 153.02 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و344235.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                      إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                            577329‬                             32491117‬

الهند                                           218959                              19925604

البرازيل                                       407639                              14754910

فرنسا                                        104848                               5652247

تركيا                                          41191                               4900121

روسيا                                       250336                             4831744

المملكة المتحدة                     127540                              4420201

إيطاليا                                  121177                              4044767

إسبانيا                                   78216                             ‭‭‭‬‬‬ ‭‭‭3524077‬‬‬

ألمانيا                                  83207                               3420343.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                عدد الوفيات              عدد الإصابات

25 - العراق                     15566                       1079998

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                      8925                        714173

39 - لبنان                      7345                            528457

40 - الإمارات                   1596                      525567

41 - المغرب                 9032                        511912

42 - السعودية             6992                        420301.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الولايات المتحدة،
  • الهند،
  • الصين،
  • فيروس كورونا
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