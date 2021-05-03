إغلاق 24 مسجداً في السعودية بسبب تفشي كورونا

المصدر: واس

أغلقت المملكة العربية السعودية 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 24 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين صفوف المصلين.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، اليوم، أن مجموع ما أُغلِق من المساجد خلال 86 يوماً 1018 مسجداً، فُتِحَ 968 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة 9 في مكة المكرمة، و5 في الرياض، و3 في كل من الجوف وحائل، ومسجد واحد في كل من تبوك، وعسير، وجازان، والمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، 8 منها في الرياض، و4 في القصيم، و3 في جازان، و2 في المدينة المنورة، ومسجد واحد في المنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.