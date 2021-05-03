بعد سنة من الإغلاق.. جزر كوك تفتح حدودها أمام الزوار النيوزيلدنيين

المصدر: د ب أ

ستفتح جزر كوك حدودها لأول مرة منذ مارس 2020، حيث سيتمكن النيوزيلنديون من زيارة الدولة الصغيرة بالمحيط الهادئ اعتبارًا من 17 مايو.

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الاثنين أن "فقاعة السفر" ستسمح لمواطني نيوزيلندا وجزر كوك بالسفر بين البلدين دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.

وقالت أردرن إن فقاعة السفر "خطوة مهمة" في تعافي البلدين من كوفيد-19 ، ونتيجة مباشرة لرد الفعل الناجح لكل من نيوزيلندا وجزر كوك في مواجهة الجائحة.

وقال رئيس وزراء جزر كوك "مارك براون" إن الفقاعة كانت نتيجة "التزام صارم" تجاه السلامة والحماية.