إصابات كورونا العالمية تتجاوز 152.35 مليون والوفيات أكثر من 3 ملايين

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 577039 32461118

الهند 215542 19557457

البرازيل 406437 14725975

فرنسا 104735 5642359

تركيا 40504 4849408

روسيا 250336 4823255

المملكة المتحدة 127540 4420201

إيطاليا 121177 4044767

إسبانيا 78216‬‬‬ ‭‭ ‭3524077‬‬‬

ألمانيا 83092 3405163.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 15498 1070366

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 8871 712077

39 - لبنان 7324 528208

40 - الإمارات 1591 521948

41 - المغرب 9026 511562

42 - السعودية 6968 418411

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.