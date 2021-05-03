إصابات كورونا العالمية تتجاوز 152.35 مليون والوفيات أكثر من 3 ملايين

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                     إجمالي الوفيات                       عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                        577039                                    32461118

الهند                                       215542                                       19557457

البرازيل                                    406437                                     14725975

فرنسا                                      104735                                      5642359

تركيا                                       40504                                          4849408

روسيا                                   250336                                           4823255

المملكة المتحدة                       127540                                         4420201

إيطاليا                                     121177                                       4044767

إسبانيا                                       78216‬‬‬                                       ‭‭   ‭3524077‬‬‬

ألمانيا                                    83092                                            3405163.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                     عدد الوفيات                    عدد الإصابات

25 - العراق                            15498                            1070366

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                          8871                                712077

39 - لبنان                                   7324                        528208

40 - الإمارات                         1591                              521948

41 - المغرب                     9026                              511562

42 - السعودية                6968                                418411

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • الصبن،
  • الولايات المتحدة،
  • الهند ،
  • فيروس كورونا
طباعة Email
↑ أعلى