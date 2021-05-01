مصر ترسل 30 طناً من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند

المصدر: د ب أ

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن إرسال 30 طناً من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ 300 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز تنفس صناعياً، و100 سرير طبي، و20 جهاز رسم قلب، و30 جهاز صدمات كهربائية، و50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأكد مجاهد حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية إلى كل من الصين وإيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى إرسال المساعدات إلى عدد من الدول العربية والإفريقية.