إغلاق 29 مسجداً في السعودية بسبب فيروس كورونا

المصدر: واس

أغلقت المملكة العربية السعودية، أمس، 29 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق، بعد ثبوت 29 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين المصلين.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أن مجموع ما أُغلق من المساجد خلال 83 يوماً بلغ 943 مسجداً، مشيرةً إلى إعادة فتح 908 مساجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي: 7 بمنطقة الرياض، و7 بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة عسير، و4 بالمنطقة الشرقية، و3 بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بكل من الجوف والباحة وجازان.

وذكرت أن تمت إعادة فتح 34 مسجداً، 9 منها بمنطقة الرياض، و7 بمنطقة مكة المكرمة، و7 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة جازان، و3 بالمنطقة الشرقية، و2 بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بكل من الحدود الشمالية والباحة ونجران، بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة التي شملت التعقيم والصيانة.