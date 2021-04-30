فيتنام تغلق أماكن ترفيهية في هانوي بعد ظهور إصابات جديدة محلية بكورونا

المصدر: د ب أ

صدرت أوامر النوادي وغرف ألعاب الإنترنت في العاصمة هانوي بإغلاق أبوابها، بعد أن سجلت فيتنام أول حالات، تم انتقالها محليا لفيروس كورونا، في 35 يوما.

وسجلت فيتنام تسع حالات جديدة، تم انتقالها محليا لفيروس كورونا منذ أمس الخميس في العاصمة هانوي ومدينتي هو شي منه وها نام، على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب هانوي.

والحالات مرتبطة برجل/27 عاما/ عاد إلى فيتنام من اليابان في السابع من إبريل الجاري.

وتم اخضاع الرجل لحجر صحي في مدينة "دا نانج"، حيث أظهر ثلاثة اختبارات عدم إصابته بفيروس كورونا قبل أن يستقل حافلة ليعود إلى مسقط رأسه في ها نام في 22 إبريل الجاري. وبعد ذلك بيومين، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا وكانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية.

وأغلقت السلطات قرية، كوان نهان، حيث تعيش أسرة الرجل وفرضت قيودا على حركة حوالي ألف قروي.

وسجلت فيتنام رسميا 2914 حالة إصابة بالفيروس و35 حالة وفاة.