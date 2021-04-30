شاهد.. ظهور سوق سوداء لأكسجين كورونا في الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت سوق سوداء للأكسجين بالظهور في الهند مع تجاوز الوفيات جراء كوفيد-19 حاجز مئتي ألف وفاة، ومعاناة المستشفيات من نقص إمدادات الأكسجين وأجهزة الإنعاش.

مع نفاد الأسطوانات في المستشفيات، طُلب من الشركات تسليم الإمدادات التي لديها للاستخدام الطبي في حالات الطوارئ.

وفي الوقت، الذي تسعى فيه المستشفيات جاهدة للحصول على المزيد من الأكسجين والأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وسيارات الإسعاف، ارتأت بعض العائلات الاعتماد على نفسها وحشد مواردها الخاصة في غياب نظام فعال، وفق "يورونيوز".