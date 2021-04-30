حوالي 50 مليون مصاب بكورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 149.67 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و290675.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                    إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                      574664                                   32298123

الهند                                      204832                                  18376524

البرازيل                               398185                                    14521289

فرنسا                                 103918                                   5565852

روسيا                               248841                                    4787273

تركيا                                39398                                         4751026

المملكة المتحدة                 127482                                 4411797

إيطاليا                            120256                                    3994894

إسبانيا                            77943‬‬‬                                      ‭                                         ‭3504799‬

ألمانيا                             82342                                       3341893.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                        عدد الوفيات                  عدد الإصابات

25 - العراق                             15392                          1051868

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                          8754                            708265

39 - لبنان                             7224                            524241

40 - الإمارات                     1580                              516301

41 - المغرب                     9015                             510465

42 - السعودية                6935                                  415281.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • الهند ،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة
طباعة Email
↑ أعلى