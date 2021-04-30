مصر تسجل 1003 إصابات جديدة بكورونا و59 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الخميس تسجيل 1003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 59 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 700 شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 170 ألفا و 8 حالات حتى مساء أمس الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الخميس بلغ 226 ألفا و 531 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13278 حالة وفاة.