الكويت تسجل 1417 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 272 ألفا و562 حالة في حين تم تسجيل ثمان حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 1554.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 222 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1394 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 255 ألفا 817 حالة.