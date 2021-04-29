وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 400 ألف

المصدر: رويترز

تقترب البرازيل من أن تصبح ثاني دولة في العالم تتخطى حاجز 400 ألف وفاة بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وحذر خبراء من أن الحصيلة اليومية قد تبقى مرتفعة لعدة أشهر بسبب بطء عمليات التحصين وتخفيف القيود الاجتماعية.

وكانت أعداد الوفيات من كوفيد-19 في البرازيل قد تراجعت قليلا عن ذروة فاقت أربعة آلاف وفاة يوميا في أوائل أبريل نيسان مما دفع العديد من الحكومات المحلية لتخفيف القيود.

لكن خبراء الأمراض المعدية حذروا من أن هذا التخفيف سيبقي على معدلات الوفيات من المرض مرتفعا لأشهر إذ لا يمكن للقاحات وحدها احتواء التفشي.