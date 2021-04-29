لبنان يمنع القادمين من الهند والبرازيل من دخول البلاد

المصدر: د ب أ

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني اليوم الخميس تعميماً طلبت فيه من جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي وقف نقل جميع الركّاب القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان قبل الإقامة 14 يومًا ببلد آخر.

وقالت المديرية في تعميمها إنها طلبت من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وقف نقل جميع الركّاب القادمين من الهند والبرازيل.

ودعت الركّاب الراغبين بالقدوم من هذين البلدين إلى الإقامة في بلد آخر لمدّة لا تقلّ عن 14 يومًا قبل الذهاب إلى لبنان.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من جميع الشركات البدء بتنفيذ هذا التعميم على الركاب الذين يصلون إلى مطار رفيق الحريري الدولي ابتداءً من الثالث مايو المقبل.