الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 12 فبراير

المصدر: د ب أ

سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ 12 فبراير الماضي، بعدما رصدت وزارة الصحة 232 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 42 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 121 ألفا و344.

وأعلنت الوزارة عن رصد 8 وفيات جديدة بانخفاض حالتين عن يوم أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و225.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 158 حالة جديدة للشفاء وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 84 ألفا و598. فيما يتواجد 20 مريضا في العناية المركزة.