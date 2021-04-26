آخر مستجدّات كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 145.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و229474.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 571537 32059609

الهند 189544 16610481

البرازيل 386416 14237078

فرنسا 102164 5408606

روسيا 247374 4753789

تركيا 38011 4591416

المملكة المتحدة 127419 4403171

إيطاليا 118357 3920945

إسبانيا 77496‬‬‬ ‭‭ ‭ ‭‭‭3456886‬‬‬

ألمانيا 81539 3275587.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 15217 1025288

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 8563 700423

39 - لبنان 7090 518104

40 - المغرب 8988 509037

41 - الإمارات 1569 508925

42 - السعودية 6887 411263.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش أمس الأحد