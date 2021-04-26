آخر مستجدّات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 145.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و229474.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                   571537                                32059609

الهند                                    189544                               16610481

البرازيل                              386416                                14237078

فرنسا                               102164                                  5408606

روسيا                              247374                                  4753789

تركيا                               38011                                    4591416

المملكة المتحدة              127419                                  4403171

إيطاليا                            118357                                 3920945

إسبانيا                            77496‬‬‬                                  ‭‭                 ‭ ‭‭‭3456886‬‬‬

ألمانيا                            81539                                  3275587.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها              عدد الوفيات            عدد الإصابات

25 - العراق                      15217                   1025288

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                    8563                     700423

39 - لبنان                       7090                      518104

40 - المغرب                 8988                      509037

41 - الإمارات               1569                       508925

42 - السعودية            6887                     411263.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش أمس الأحد

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الهند،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة
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