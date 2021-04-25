إعلان حالة طوارئ ثالثة في اليابان وسط تزايد إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

تم فرض تدابير أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في طوكيو ومقاطعات أوساكا وكيوتو وهيوجو غربي اليابان اليوم الأحد، في إطار حالة طوارئ ثالثة وسط تزايد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه بموجب القيود الجديدة، يتعين على مشغلي المطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية ودور السينما الإغلاق مؤقتا، كما تقام الفعاليات الرياضية بدون جمهور.

وسوف تظل حالة الطوارئ سارية لمدة 17 يوما حتى 11 مايو، في محاولة للحد من العدوى خلال عطلة الأسبوع الذهبي القادمة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو.

وفي حين أن حالة الطوارئ لا تستلزم إغلاقا صارما من النوع الذي فرضته بعض الدول الأخرى وتعتمد إلى حد كبير على تعاون الجمهور وأماكن العمل، إلا أن التدابير أكثر صرامة من إعلان الطوارئ السابق في يناير.

وتطلب السلطات أيضا من مشغلي مؤسسات الكاريوكي وكذلك المواقع السياحية مثل طوكيو سكاي تري ويونيفرسال ستوديوز اليابان في أوساكا الإغلاق.

وسوف تبيع المتاجر الكبرى في المناطق الخاضعة للطوارئ المواد الغذائية والضروريات اليومية الأخرى فقط.

كما أن مشغلي النقل العام مثل شركات القطارات والحافلات مطالبون بإنهاء العمل في وقت مبكر من المساء في أيام الأسبوع، مع تقليل الخدمات في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.