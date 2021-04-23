الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود على التنقلات والاختلاط لمكافحة كورونا

المصدر: رويترز

قال مايك رايان مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن على الهند أن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووصف الحد من انتشار المرض في الهند بأنه "مهمة صعبة للغاية".

وقال "علينا أن نقلص الاختلاط بكل ما في وسعنا لخفض العدوى. الحكومة الهندية تدرس القيام بذلك".

وسجلت الهند أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا في العالم لليوم الثاني اليوم الجمعة، إذ تجاوز عدد الإصابات الجديدة 330 ألفا، في الوقت الذي يرزح فيه نظام الرعاية الصحية تحت وطأة المرضى والحوادث ونقص الأكسجين.

